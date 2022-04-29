Ardahan merkezli DEAŞ operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Haberler

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Ardahan merkezli DEAŞ operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

AA - Günay Nuh - Güncel
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Ardahan merkezli DEAŞ operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Ardahan merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ardahan, Şanlıurfa ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

AA / Günay Nuh - Güncel

Ardahan, Bursa, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

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