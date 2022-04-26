Ardahan merkezli 3 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı - Haberler

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Ardahan merkezli 3 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

AA - Günay Nuh - Güncel
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Ardahan merkezli 3 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

Ardahan merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ardahan merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ardahan'ın yanı sıra Şanlıurfa ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda, 4 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişilerin bulundukları adreslerdeki aramalarda çeşitli belgelere el konuldu.

Jandarmanın Ardahan merkezli 12 ilde DEAŞ'a yönelik bir başka operasyonunda yakalanan 17 zanlının işlemlerinin de sürdüğü belirtildi.

AA / Günay Nuh - Güncel

Ardahan, Finans, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

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