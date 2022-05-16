Ardahan merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu - Haberler

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Ardahan merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Olgun Yıldız - Güncel
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- Ardahan merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu Hava sıcaklığının 7 ila 10 derece arasında düştüğü Ardahan'da kent merkezinde sağanak yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

ARDAHAN (İHA) - - Ardahan merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu

ARDAHAN - Hava sıcaklığının 7 ila 10 derece arasında düştüğü Ardahan'da kent merkezinde sağanak yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Ardahan'da kent merkezinde etkili olan sağanak yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesini birbirine bağlayan, deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yükseklikteki Bülbülan Yaylası mevkisinde Kar Yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, kent merkezinde yağmurun, yüksek kesimlerde kar yağışının öğlen saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Güncel

Ardahan, kar, Güncel, Haberler

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