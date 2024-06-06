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Ardahan Kent Konseyinde Yönetim Kurulu Seçimi Yapılacak

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Ardahan Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan, yarın yapılacak kongrede aday olmayacağını açıkladı. Taştan, görev süresi boyunca kent için çalıştıklarını ve bayrağı başka arkadaşlara devretmek istediğini belirtti.

Ardahan Kent Konseyinde yönetim kurulu seçimi yapılacak.

Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan, gazetecilere, konsey için yarın kongre yapılacağını bildirdi.

Söz konusu kongrede aday olmayacağını açıklayan Taştan, şunları kaydetti:

"3 dönem başkanlığını yaptığımız konseyde kentimiz Ardahan için çalıştık. Bu sürede güzel ve kalıcı işlere imza atmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bir süre Türkiye Kent Konseyi başkanlığını da yaptık. Bütün bu görevlerimde kentimizin daha iyi ve hak ettiği yerde olması için önerilerde bulunduk, çalışmalar yaptık. Bundan sonra bayrağı başka arkadaşlara devretmek istiyorum. Yarınki seçimde kazanacak olan arkadaşımıza ve yönetimine şimdiden başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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