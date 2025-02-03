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Ardahan, Kars ve Ağrı'da Dondurucu Soğuklar Buzlanmaya Neden Oluyor

Ardahan, Kars ve Ağrı'da Dondurucu Soğuklar Buzlanmaya Neden Oluyor
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Ardahan, Kars ve Ağrı'da dondurucu soğuklar nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu. Sıcaklık Ardahan'da eksi 23, Kars'ta eksi 15, Ağrı'da eksi 19 dereceye düştü. Bu durum vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.

Ardahan, Kars ve Ağrı'da dondurucu soğukların etkisiyle buzlanma meydana geldi.

Gece termometrelerin sıfırın altında 23 dereceyi gösterdiği Ardahan'da, sis ve pus etkili oldu.

Yol ve kaldırımların buzla kaplandığı kentte, çatılarda sarkıtlar oluştu, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Vatandaşlardan Yener Tekdemir, soğuklar nedeniyle işe gitmekten zorlandığını söyledi.

Sıcaklığın gece eksi 27 derece ölçüldüğü Göle ilçesinde de sis etkili oldu, ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.

Kars

Kars'ta ise soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye düştüğü kentte, ağaçlar kırağı tuttu, sulak alanlar dondu.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen doğada ve köylerde güzel manzaralar oluştu.

- Ağrı

Ağrı'da da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 19 derece ölçüldüğü kentte, nehir ve dereler dondu.

Vatandaşlar soğuktan korumak için araçlarını branda ve battaniyelerle örttü.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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