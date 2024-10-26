Ardahan-Kars Karayolunda Sis ve Kar Yağışı Nedeniyle Zorluklar

ARDAHAN- Kars karayolunda sis ve kar yağışı sürücülerin güçlükle ilerlemelerine neden oldu.

Ardahan'da öğle saatlerinde sisle birlikte kar yağışı görüldü. Ardahan-Kars Kara yolunda yağan kar çevreyi beyazlattı. Sisin de etkili olduğu kara yolunda özellikle ağır tonajlı araçlar güçlükle ilerledi.