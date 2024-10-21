Ardahan Karla Kaplandı
Ardahan'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları, Kura Nehri kenarına inerek beslenmeye çalıştı.
ARDAHAN, sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Gece yağan yağmur sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Yağan karla birlikte çevre beyaza büründü, ağaçlar ve bitkiler karla kaplandı. Yüksek kesimlerde kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları, Kura Nehri kenarına kadar inerek beslenmeye çalıştı.