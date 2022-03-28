POSOF-ARDAHAN KARAYOLU YOĞUN KAR YAĞIŞIYLA TRAFİĞE KAPANDI

ARDAHAN (DHA) - KAR yağışı sebebiyle Ardahan-Posof karayolu ulaşıma kapandı. 30 köyle bağlantının kesildiği Posof'ta okullar tatil edildi. Türkiye- Gürcistan sınırındaki Ardahan'ı Posof ilçesinde haftasonu etkili olan kar yağışı, bugün de etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Posof'ta Ardahan karayolu ulaşıma kapandı. Jandarma trafik ekipleri, karayolunda yaptığı kontrollerde sürücüleri de uyardı. Yağış sebebiyle 30 köye ulaşım sağlanamayan ilçede okullar bugün tatil edildi. Posof Belediyesi ekiplerinin kar temizliği yaptığı ilçede vatandaşlar, son 30 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığını bildirdi.

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