Ardahan'ın Yüksek Rakımlı Köylerinde Kar ve Tipi Etkili Oldu

ARDAHAN'ın yüksek rakımlı köylerinde kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Ardahan'da sabahın erken saatlerinde yağan kar, yüksek rakımlı köylerde tipiyle birlikte etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın atında 9 dereceye kadar düştüğü köyler kısa sürede beyaz örtüyle kaplanırken, merada otlatılan sürüler ve çobanlar kara hazırlıksız yakalandı. Gece- gündüz demeden soba ve kaloriferlerin yakıldığı Ardahan'da kış kendini iyice hissettirdi.

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,