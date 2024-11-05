Ardahan'ın Yüksek Rakımlı Köylerinde Kar ve Tipi Etkili Oldu
Ardahan'da sabah saatlerinde yağan kar, yüksek rakımlı köylerde tipiyle birlikte yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaklık sıfırın altında 9 dereceye kadar düşerken, çobanlar ve sürüleri kara hazırlıksız yakalandı.
ARDAHAN'ın yüksek rakımlı köylerinde kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.
Ardahan'da sabahın erken saatlerinde yağan kar, yüksek rakımlı köylerde tipiyle birlikte etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın atında 9 dereceye kadar düştüğü köyler kısa sürede beyaz örtüyle kaplanırken, merada otlatılan sürüler ve çobanlar kara hazırlıksız yakalandı. Gece- gündüz demeden soba ve kaloriferlerin yakıldığı Ardahan'da kış kendini iyice hissettirdi.
Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,