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Ardahan'ın Yüksek Kesimlerinde Sis ve Karla Karışık Yağmur Etkili

Ardahan'ın Yüksek Kesimlerinde Sis ve Karla Karışık Yağmur Etkili
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Ardahan'da gün boyunca süren sağanak yağmur, yüksek kesimlerde yoğun sis ve karla karışık yağmura dönüşerek sürücüler için tehlike oluşturdu. Yetkililer, özellikle sis nedeniyle görüş mesafesinin düşeceği konusunda uyarılarda bulundu.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde sis, karla karışık yağmur ve kar etkili oluyor.

Kentte gün boyunca devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yoğun sis ve yer yer kara dönüştü.

Kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun 2640 rakımlı Sahara mevkisinde, sağanak ve yoğun sis görüş mesafesini düşürdü.

Yolun Yaylalar mevkisinde ise yer yer kar ve karla karışık yağmur etkili oldu.

Yetkililer, ilerleyen saatlerde özellikle sisin görüş mesafesini düşürebileceğini belirterek, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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