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Ardahan'ın yüksek kesimlerinde sis ulaşımı aksatıyor

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Ardahan'ın yüksek kesimlerinde sis ulaşımı aksatıyor

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan sis ulaşımı aksatıyor.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan sis ulaşımı aksatıyor.

Hava sıcaklığının akşam saatlerinde sıfırın altına düşmesiyle yüksek kesimlerde buzlanma ve sis etkili oldu.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde yoğunlaşan sis görüş mesafesini düşürdü.

Sisle birlikte meydana gelen buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu.

Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, yüksek kesimlerin genelinde buzlanma görüldüğünü belirterek, sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: AA / Güncel

Karadeniz Ardahan Güncel Haberler

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