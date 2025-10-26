Ardahan'ın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu
Ardahan'da gün boyunca devam eden sağanak yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Yetkililer, gizli buzlanmaya karşı sürücüleri uyararak tedbirli olmalarını istedi.
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.
Kentte gün boyunca devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kar, Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun yanı sıra, Sahara mevkisi ve Sulakyurt köyü yaylalarını da beyaza bürüdü.
Yetkililer, ilerleyen saatlerde soğuk hava nedeniyle yüksek noktalarda gizli buzlanmanın oluşabileceğini belirterek, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.