Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu
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Ardahan'ın yüksek kesimleri, soğuk havanın ardından kar ve sisle kaplandı.
Ardahan'ın yüksek kesimleri, soğuk havanın ardından kar ve sisle kaplandı.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentin yüksek tepelerine kar yağdı.
Rakımı yüksek noktalarda kar yağışının yanı sıra sis de görüldü.
Posof yaylalarındaki otlaklarda hayvanlarını besleyen sürü sahipleri kar yağışına hazırlıksız yakalandı.
Kaynak: AA / Güncel