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Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu

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Ardahan'ın yüksek kesimleri, soğuk havanın ardından kar ve sisle kaplandı.

Ardahan'ın yüksek kesimleri, soğuk havanın ardından kar ve sisle kaplandı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentin yüksek tepelerine kar yağdı.

Rakımı yüksek noktalarda kar yağışının yanı sıra sis de görüldü.

Posof yaylalarındaki otlaklarda hayvanlarını besleyen sürü sahipleri kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

Ardahan kar Güncel Haberler

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