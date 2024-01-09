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Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı

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Ardahan'ın yüksek kesimlerinde oluşan tipi ve buzlanma nedeniyle Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşım aksadı. Ilgar Dağı mevkisinde mahsur kalan 18 tır için AFAD ve karayolları ekiplerinden yardım istendi.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı.

Kentin yüksek kesimlerinde rüzgarın da etkisiyle oluşan tipi ve buzlanma nedeniyle Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşım aksadı.

Ilgar Dağı mevkisinde buzlanmadan dolayı yolda kalan 18 tır için AFAD ve karayolları ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye gelen ekipler, tırları mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Bölgede ulaşım, olumsuz hava koşulları nedeniyle kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Ilgar Dağı Ardahan AFAD Ulaşım Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

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