Ardahan'ın Posof ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Posof ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, ilçede devam eden yoğun kar ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi.

Kar yağışının Posof ilçesinde şiddetini arttırdığını belirten Bulut, "Bu yüzden ilçedeki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime bugün ara verdik." dedi.