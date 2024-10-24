Ardahan'ın Göle ilçesinde sıcaklık sıfırın altında 8 dereceye düştü
Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri olan Ardahan'ın Göle ilçesinde dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle otomobil camları buzla kaplandı ve bitkiler kırağı tuttu.
TÜRKİYE'nin en soğuk yerleşim yeri olan Ardahan'ın Göle ilçesinde termometreler dün gece sıfırın altında 8 dereceyi gösterdi. Bitkiler kırağı tuttu, otomobil camları buzla kaplandı.
Kentte yüksek kesimlerdeki kar yağışının ardından soğuk hava etkili olmaya başladı. Dün gece Göle ilçesinde en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 8 derece olarak ölçüldü. Kent merkezinde ise termometreler sıfırın altında 5,7 dereceyi gösterdi. Soğuk havanın etkisiyle kent genelinde otomobil camları buzla kaplandı. Ağaç yaprakları ve bitkiler kırağı tuttu. (DHA
Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,