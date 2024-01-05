Üye Girişi
Haberler

Ardahan'ın Göle ilçesinde minibüs şarampole devrildi, 7 kişi yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Göle-Kars kara yolunun Balçeşme köyü girişinde bir minibüs şarampole devrildi. Kar ve tipi nedeniyle devrildiği tahmin edilen aracı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 7 yaralı ambulanslarla Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Göle- Kars kara yolunun Balçeşme köyü girişinde bir minibüs şarampole devrildi.

Kar ve tipi nedeniyle devrildiği tahmin edilen aracı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Vatandaşların da araçtan çıkarılmasına yardımcı olduğu 7 yaralı, bölgeye gelen ambulanslarla Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Minibüsün bölgeden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ardahan Kars Göle Ulaşım Hastane Kaza Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title