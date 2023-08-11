Ardahan'ın bir ilçesi daha doğal gaza kavuşuyor

Posof ilçesine doğalgaz müjdesi

ARDAHAN - Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, ilçenin yıl sonunda doğalgaza kavuşacağının müjdesini verdi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları devam ediyor. İlçeye yıl sonuna kadar doğalgaz verilmesi hedefleniyor. Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar yaptığı açıklamada, doğalgazın ilçeye bağlanması noktasındaki çalışmaların son hızla devam ettiğini söyledi.

Başkan Ulgar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şirin ve güzel ilçemiz Posof'u her platformda ön plana çıkartmak için Posof Belediyesi olarak elimizden gelen çalışmaları sürekli yapıyoruz. ve yapmaya da devam edeceğiz. Şu an Posof ilçemizde uzun yıllar önce yapılmış kanalizasyon ama kendini bir şekilde ömrünü tüketmiş içme suyu ve yağmur suyu hatları ve bununla beraber doğalgazın ilçeye bağlanması noktasındaki çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Yağmur suyu hatları, içme suyu hatları ve kanalizasyon çalışmalarında sona gelindi. Bunun akabinde teknik olarak doğalgaz çalışmalarının aynı anda yürütülmesi söz konusu değil. Bu hatlarımızın sahaya oturması ile beraber doğalgaz hatlarımızda hızlı bir şekilde döşenmeye başlandı. Hedefimiz bu yıl sonu itibari ile Posof ilçemizde doğalgazın mavi alevinden çakmağı çakarak yakıp ısınmak istiyoruz. İnşallah bunu yetiştirmeye gayret edeceğiz. Posof ilçemiz yerel nüfusunun çok üzerinde olan büyük projelerle ilerliyor."

Başkan Ulgar, "Sloganımız ise ihalesi yapılıp ihale sürecinden önce projelerin bittiği tek ilçe Posof ilçemizdir. Bu konuda katkı sunan başta AK Parti hükumetine, parti teşkilatına ve Belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.