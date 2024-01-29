Üye Girişi
Haberler

Ardahan İl Özel İdaresi, Karla Mücadele Ekipleriyle Veterinerlerin Aşılama Çalışmasını Sağladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Ardahan İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapalı olan köylere ulaşımı sağlayarak veterinerlerin aşılama çalışmasını gerçekleştirdi. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, kar kalınlığı yarım metreye ulaştı.

Ardahan İl Özel İdaresi ekipleri, aşılama çalışması yapan veterinerlerin yolu kar nedeniyle kapalı olan köylere ulaşımını sağladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden 3 kişilik ekip, buzağı ölümlerini önlemeye yönelik başlatılan aşı programı kapsamında, Damal ilçesine bağlı Otağlı köyüne doğru yola çıktı.

Otağlı köyü yolunun Damal yol ayrımında itibaren kapalı olduğu bilgisinin alınması üzerine karla mücadele ekiplerinden yardım istendi.

Ekiplerin çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı. Köye giden veterinerler, araçların çıkamadığı noktalara da yürüyerek ulaşarak aşılama çalışmasını gerçekleştirdi.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, kar kalınlığı yarım metreye ulaştı.

Kaynak: AA / Güncel

Ardahan Tarım Hava Durumu Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 29-30 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Trabzonspor - Kasımpaşa maç özeti! (VİDEO) Trabzonspor - Kasımpaşa maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? CHP İzmir adayı kim oldu, Tunç Soyer aday mı? CHP İzmir adayı Cemil Tugay mı oldu? Galatasaray - Gaziantep FK maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Gaziantep FK maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Survivor Bozok elendi mi, Bozok neden yok, nerede? Galatasaray - Gaziantep FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Gaziantep FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 29 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Zaha kaç gol oldu? Zaha Galatasaray'da toplam kaç yol attı 2024? 11 Şubat hangi burç? 11 Şubat doğumluların burcu ne? 11 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 11 Şubat burç özellikleri neler? 11 Şubat hangi burç? 11 Şubat doğumluların burcu ne? 11 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 11 Şubat burç özellikleri neler? Zeval ne demek? Zeval vakti ne zamandır? TDK'ya göre zeval nedir? Zeval vakti hangi saat aralığına denk geliyor? Zeval ne anlama gelir? Turabi neden yok, Survivor Turabi nerede? Kara mantar hastalığı bulaşıcı mı? Kara mantar enfeksiyonu nedir? Kara mantar hastalığı nasıl bulaşır? Rüya içinde rüya görmek ne demek? Rüya içinde rüya anlatmak ve uyanmak nedir? Rüya içinde rüya görmek ne anlama gelir? Rüyada dalgalı deniz görmek ne demek? Rüyada dalgalı denizde yüzmek, dalgadan kaçmak ne demek? Rüyada dalgalı deniz görmek nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title