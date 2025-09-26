Haberler

Ardahan İl Emniyet Müdürü Tüzün: Huzurlu bir kent için çalışacağız

Ardahan İl Emniyet Müdürü Tüzün: Huzurlu bir kent için çalışacağız
Ardahan İl Emniyet Müdürü Oğuz Tüzün, göreve başladığı bir hafta içinde Ardahan'ın huzuru için çalışacaklarını vurguladı. Tüzün, halkın beklediği güvenli ve huzurlu bir şehir için tüm birimlerle birlikte gayret göstereceklerini ifade etti.

Ardahan İl Emniyet Müdürü Oğuz Tüzün, Ardahan'ın huzuru için görev aldıklarını söyledi.

Tüzen, AA muhabirine, bir hafta önce İl Emniyet Müdürü olarak göreve başladığını belirtti.

Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yer alan Ardahan'da olmaktan son derece mutlu olduğunu dile getiren Tüzen, "Ardahan'ı sevdim, sevilecek ve yaşanacak bir kent. Dolayısıyla bizler burada üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Huzurlu olan bu kentin daha da huzurlu olması için gayret göstereceğiz. Halkımızın da bizden beklediği bu. Biz de tüm birimlerimizle bunun en iyisini yapmanın gayretinde olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

