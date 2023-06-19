Ardahan için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ardahan için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu akşam 21.30'a kadar ilde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı bekleniyor.

Yağışın ardından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.