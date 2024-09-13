Ardahan Huzurevi Sakini 92 Yaşındaki Dede Semiz, Ziyaretçilerini Deyişlerle Karşılıyor

Ardahan Huzurevi sakinlerinden 92 yaşındaki Dede Semiz, ziyaretçilerini deyişlerle karşılıyor.

Huzurevinde 2 yıldır yaşayan Semiz, bu süre zarfında kendisini ziyarete gelenleri farklı manilerle karşılayarak sohbet ediyor. Semiz, bu davranışıyla çevresine neşe kaynağı oluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Çetinkaya'yı da maniyle karşılayan Semiz, AA muhabirine, sesinin çevresindekilerce beğenildiğini söyledi.

Yaşlılığına rağmen güzel sese sahip olmanın mutluğunu yaşadığını dile getiren Semiz, "Ben gençliğimden beri söylüyorum. Özellikle köy evlerinde çok söylerdim. Vatandaşlar benden talep ederdi, ben de söylerdim. Sağ olsun, müdür bey beni ziyaret etti. Ben müdür beyi deyişle karşıladım. Çok mutlu oldu." diye konuştu.

Çetinkaya da bu şekilde bir karşılamadan memnuniyet duyduğunu ve Dede Semiz'in sesinden etkilendiğini ifade etti.

Çetinkaya ile Semiz'in ziyarete ilişkin videosu, kurumun sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.