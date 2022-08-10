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Tekirdağ gündem haberi | Çorlu'da kuvvetli yağış yolları göle çevirdi

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Tekirdağ haberi... Çorlu'da kuvvetli yağış yolları göle çevirdiTEKİRDAĞ Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı kod' uyarısının ardından beklenen yağış Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde etkisini gösterdi.

Çorlu'da kuvvetli yağış yolları göle çevirdi

TEKİRDAĞ Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı kod' uyarısının ardından beklenen yağış Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde etkisini gösterdi. Yollar göle dönerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Ankara, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kütahya ve Uşak illeri için sarı kodlu uyarı yaparak dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtmişti. Beklenen yağış sabah saatlerinde Çorlu'da kuvvetli şekilde etkisini gösterdi. Kuvvetli yağış sebebiyle yollar göle dönerken, yapılan uyarılardan habersiz sokağa çıkan vatandaşlar, yağmura hazırlıksız yakalandı. Şemsiyesi olmayan vatandaşlar, dükkan önlerine, duraklara ve saçak altlarına sığındı.

Rögar kapakları da patlayınca göle dönen yollarda araç trafiği de olumsuz etkilendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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