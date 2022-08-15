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Ardahan haberleri! MALTEPE'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Ardahan gündem haberine göre MALTEPE'de etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü.

MALTEPE'de etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Araçlar mahsur kaldı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Anadolu Yakası'nda aniden bastıran yağış nedeniyle Maltepe'de yollar kısa sürede göle döndü. Altayçeşme Mahallesi'nde otomobiller yolda mahsur kaldı. Araçları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Maltepe Güncel Haberler

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