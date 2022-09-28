Ardahan haberleri | Göle'de vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi Güncel Haberler Gelen Ardahan haberine göre Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından evlerinde yıkım ve çatlaklar olan vatandaşlar geceyi dışarda geçirdi. Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından evlerinde yıkım ve çatlaklar olan vatandaşlar geceyi dışarda geçirdi. Ardahan Valisi Hüseyin Öner, depremde hasar oluşan köylerde incelemelerde bulundu. Vatandaşların mağdur olmaması için her türlü tedbirin alınacağını belirten Vali Öner, hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirtti. Depremde ahırlarda yaşanan yıkım nedeniyle bazı köylerde hayvanlar açık alanlara alındı. Evlerde hasar oluşan vatandaşlar için çadır kurulması için hazırlıklara başlandı. (Olgun Yıldız - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Ardahan Göle Güncel Haberler

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