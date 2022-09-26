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Yaralı bulunan Çayır Delicesi kuşu tedavi altına alındı

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Yaralı bulunan Çayır Delicesi kuşu tedavi altına alındı

Ardahan'da arazide yaralı bulunan Çayır Delicesi kuşu, tedavi altına alındı.

Ardahan'da arazide yaralı bulunan Çayır Delicesi kuşu, tedavi altına alındı.

Çıldır ilçesi Aşık Şenlik bölgesinde, yaralı bir Çayır Delicesi kuşu bulan vatandaşlar, jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaralı kuşu Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Tedavisi yapılmak üzere Kafkas Üniversitesi Yapan Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine götürülen kuş, kontrolleri ve tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel

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