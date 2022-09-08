Ardahan haberleri... Ardahan'da KYK yurtlarına kayıt yapan tüm öğrenciler yerleştirildi

Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilent Akar, KYK yurtlarına başvuru yapan 881 gencin tamamının yerleştirildiğini duyurdu.

Akar, bu yıl Ardahan'da bir tane gencin dahi konaklamada sorun yaşamayacağını belirtti.

Gençlerin kalacağı yurtların altyapılarına yönelik tüm çalışmaların tamamlandığını, 1215 boş yatak kapasitelerinin olduğunu aktaran Akar, şunları kaydetti:

"Ardahan'da bu dönem 3 yurtta kalacak 881 öğrenci kayıt yaptırdı, müracaat eden tüm öğrenciler yerleştirildi. Bunlar ilk kez kayıt yaptırdı. Ancak bizde mevcut olan kapasite 3 bin 289 kişi. Dolayısıyla bu yıl bizde yurt sorunu olmayacak şekilde altyapımız tamam. Ayrıca 1215 boş yatağımız mevcut. Buraya gelen her öğrenci kendi evinde kalacak şekilde konaklayacak. Başka illerden gelen her öğrenci bizim misafirimiz olacak."

Akar, her öğrencinin memnun kalması için müdürlük olarak gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi.