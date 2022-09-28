Ardahan haber | Ardahan'da deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Ardahan habere göre Ardahan'da deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor Ardahan'da 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası 50 artçı deprem meydana geldi Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası bölge de hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Ardahan'da deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Ardahan'da 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası 50 artçı deprem meydana geldi

ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası bölge de hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Öte yandan AFAD Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrasında 50 artçı deprem meydana geldiği belirtildi.

5 büyüklüğündeki depremin en fazla hasara neden olduğu Küçükaltunbulak, Çullu, Koyunlu, Gülistan, Yağmuroğlu, Balçeşme, Esenyayla, Gedik, Kuytuca ve Toptaş köylerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Deprem sonrasında Erzurum, Kars AFAD ekipleri, Türk Kızılay tarafından 1 ikram aracı ile 9 personel bölgede görevlendirildi. Çullu köyünde cami minaresi yıkılırken, çok sayıda evde göçük ve çatlaklar meydana geldi. AFAD ekipleri köylerde çadırlar kurarak vatandaşlara yardımcı olmaya çalışırken, Kızılay ekipleri tarafından depremzedelere sıcak yemek dağıtıldı.

Dün meydana gelen 5.0 büyüklüğünde ki depremde çok sayıda ev ve ahır kullanılamaz hale gelirken, yine çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan telef oldu.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla havanın soğuduğu Ardahan'da vatandaşların tedirgin bekleyişi devam ediyor.

Öte yandan 5.0 büyüklüğünde ki deprem sonrası AFAD Başkalığından yapılan açıklamada, "Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla 50 artçı deprem olmuştur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplamda 60 ihbar ulaşmıştır. 112'den alınan bilgilere göre depremde 2 evin duvarı çökmüş, 3 kişi yaralanmıştır. Bölgede yürütülen çalışmalara destek vermek üzere Başkanlığımızın yanı sıra Erzurum ve Kars AFAD İl Müdürlüklerimizden ekipler bölgeye sevk edilmiştir. Tarama çalışmaları ilgili kurumlarla koordineli olarak devam etmektedir. Türk Kızılay tarafından 1 ikram aracı ile 9 personel bölgede görevlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.