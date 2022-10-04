Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitkin haldeki Guguk kuşu tedavi ediliyor

Güncel Haberler

Ardahan'da bitkin bulunan Guguk kuşu, tedavi altına alındı.

Ardahan'da bitkin bulunan Guguk kuşu, tedavi altına alındı.

Kent merkezi Kaptanpaşa Mahallesi Alabalık Deresi mevkisinde, Guguk kuşu bulan vatandaşlar, hayvanın bitkin olduğunu görünce durumu Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, aldıkları guguk kuşunun tedavisini yapmak üzere Kafkas Üniversitesi Yapan Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine götürdü.

Kuş, gerekli kontroller ve tedavinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title