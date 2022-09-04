Ardahan haberleri... Ardahan'da 10 bin yıllık ata tohumu siyezin hasadı başladı

Ardahan'da 10 bin yıllık ata tohumu siyezin hasadı başladı

ARDAHAN Ardahan'da geçmişi 10 bin yıla dayanan ata tohumunu eken çiftçi, buğday hasadına başladı.

Siyez buğdayı tohumunun üretimi Ardahan'da da başladı. Çıldırlı Akgün ailesinin büyük verim elde ettiği Siyez buğdayının, Türkiye'nin buğday sorununu kapatacağını ve ihraç da edilebileceği düşünülüyor. Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak da bilinen siyez buğdayı, araştırmalara göre 14 kromozomdan oluşuyor. Yaklaşık 80 dönümlük alanda siyez buğdayı ekimi gerçekleştirilen Çıldırlı Şentürk ve Duygu Akgün çifti dönümde 400 kilogram tohum elde etti.

ÖNCE AÇILIŞ, SONRA HASAT

Hasat öncesi açılış kurdelesini kesen Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, amacımız bu topraklarda yetişen ve kendi öz evladı olan tohumlara sahip çıkmak.

Kuraklık ve olumsuz iklim şartlarında da yetişme yeteneğine sahip bir ürün olan siyez buğdayının hasadına başlandığını söyleyen Cineviz, şunları kaydetti:

"Ardahan Tarım ve Orman il müdürlüğü olarak ata tohumlarımıza sahip çıkacak yönde projelerimizi sahada uygulamaya devam ediyoruz. Kavılca buğdayı son iki yılda ürettiğimiz projeler kapsamında üreticilerimizi memnun edici seviyede. Sözleşmeli üretim modeli ile pazara kavuşturduğumuz ve tüketicinin de ulaşılabileceği bir çalışma ile sonuçlandı. Arkasından yine ata tohumu olan siyez buğdayında. İlk kez Ardahan'da toprakla buluşturduk ata tohumumuzu. Şuan ise hasat programında bulunmak üzere buradayız. Sonuçtan son derece memnunuz. Üreticimizin geçen yıl başladığı bu çalışmayı birlikte yürüttük. Şuan geldiğimiz nokta son derece olumlu. Kuraklık ve olumsuz iklim şartlarında da yetişme yeteneğine sahip bir ürün siyez. Verimlilik açısından umduğumuzun da üstünde bir verim almak biz son derece memnun ve mutlu etti."

Cineviz, Ardahan'da yetişen kavılca ve siyez gibi ürünlerin Ardahan markası adı altında pazarda yerini bulması için çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.

- "Denemek için başladık, yüksek evrim aldık"

Üretici Şentürk Akgün de ilk başladığında denemek amaçlı başladığını, ancak gelinen noktada yüksek verimin sevincini yaşadığını söyledi.

Siyez Buğdayını herkesin üretmesi gerektiğini dile getiren Akgün, "Aslında biz buna merak ile başladık. İlk olarak 'bir deneyelim' dedik. 50 kilogram Kastamonu'dan getirdik. İlk olarak 2 dönüme ektim. Bugün ise gelinen nokta Şuan 80 dönüme ulaştı. Bir dönümde 400 kilogram elde ettik. Sonuçtan mutluyuz." diye konuştu.

Sağlıkçı olan eşi Duygu Akgün ise sağlıkçı olması dolayısıyla ürünü çok merak ettiğini belirterek, "Sağlıklı beslenme adına 'bir deneyelim' dedik. Bugün böyle bir noktaya geldik. Çok mutluyuz. Beslenmemize dikkat ettiğimiz için bu arayışa girdik. 'Kaybedecek bir şeyimiz yok, deneyelim' dedik. Baktık oluyor ve daha da verim yükseliyor. Bu boyuta geldik. Bundan sonra da iyi olur inşallah." ifadelerini kullandı.

Akgün ailesi hasada katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Cineviz ile ekibine siyezden yapılan ekmeği ikram etti.