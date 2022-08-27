Ardahan haberi: YİĞİT VE ÖMÜR İSMİ VERİLEN PELİKANLAR ÇILDIR GÖLÜ'NÜN MASKOTU OLDU

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde balık resrotanı işleten Kurtuluş Kılıç, Akçakale Adası'nda yaralı bulduğu 2 yavru pelikana sahip çıktı. Çıldır gölü kıyısını mesken tutan Yiğit ve Ömür ismi verilen pelikanlar, bölgeye gelen yerli yabacı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Haziran ayında Çıldır Gölü'nde teknesiyle geziye çıkan restoran işletmecisi Kurtuluş Kılıç, Akçakale adasında yaralı olarak bulduğu 2 yavru pelikanı işyerine getirdi. Annelerinin terkettiği ve kanatlarındaki yaralar sebebiyle uçamayan pelikanlara sahip çıkan Kurtuluş Kılıç, yaralarını sararak tedavi etti. Kılıç, Yiğit ve Ömür ismini verdiği pelikanları iyileştirdikten sonra doğal hayatına bıraktı. Bölgeyi terketmeyen pelikanlar, Çıldır Gölü kenarını mesken tuttu. Çıldır Gölü'nü gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin elleriyle beslediği pelikanlar, bölgenin maskotu haline geldi.

Akçakale adasında Haziran ayında bulduğu pelikanları sahiplenen Kurtuluş Kılıç, "Yavruyken yaralı ve aç bir şekilde bulup getirdiğimiz pelikanların bakımını üstlendik. Elimizle beslediğimiz kuşlar bizi terketmeyerek adeta işyerimizin ve Çıldır Gölü'nün maskotu oldu. Gün boyu kendilerini balıklarla besliyoruz. Onlar da bize vefa göstererek başka bir yere gitmiyorlar" dedi.