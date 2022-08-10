Ardahan gündem haberleri: SİLİVRİ'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, SU BASKINLARI YAŞANDI -3 Ardahan haberleri... SİLİVRİ'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, SU BASKINLARI YAŞANDI -3 Uğur Samet AVCI / İSTANBUL, (DHA)SİLİVRİ'de kuvvetli yağış etkili olmaya başladı. SİLİVRİ'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, SU BASKINLARI YAŞANDI -3 Uğur Samet AVCI / İSTANBUL, (DHA)SİLİVRİ'de kuvvetli yağış etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle bazı caddeler göle dönerken, D-100 karayolunda ise trafik durma noktasına geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün yaptığı açıklamayla İstanbul genelinde çarşamba ve perşembe günleri etkili olması beklenen yağış konusunda uyarıda bulumuştu. Beklenen yağış bugün öğlen saatlerinden itibaren Silivri'de etkili olmaya başladı. Sağanak yağış nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve yollar göle döndü. Yağış nedeniyle D-100 kara yolunda da trafik yoğunluğu oluştu. Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul DHA su Güncel Haberler

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