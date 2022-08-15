Ardahan haberi: Çıldır Gölü'nde balıkla besleyip büyüttüğü pelikanlar yanından ayrılmıyor

Ardahan haberler: Ardahanlı balıkçı Kurtuluş Kılıç'ın yavruyken bulduğu ve elleriyle besleyip büyüttüğü tepeli pelikanlar, yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Ardahanlı balıkçı Kurtuluş Kılıç'ın yavruyken bulduğu ve elleriyle besleyip büyüttüğü tepeli pelikanlar, yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Ardahan-Kars arasında yer alan Çıldır Gölü'nde balıkçılık yapan Kılıç, yaklaşık 3 ay önce Adalar mevkisinde anneleri tarafından terk edilen bitkin haldeki iki yavru tepeli pelikanı gördü.

Teknesine alıp balıkçı restoranına getirdiği yavru pelikanları besleyip büyüten Kılıç, kardeşi ve çocuğunun isimlerini verdiği "Yiğit" ve "Ömür" ile sıkı dostluk kurdu.

Kılıç, iş yerini ve çevresini mesken tutan "Yiğit" ile "Ömür"e tuttuğu balıkları elleriyle yediriyor.

"Acıktıklarında yanıma geliyorlar"

Balıkçı Kılıç, AA muhabirine, pelikanların mekanlarını terk etmediklerini ve iş yerinin maskotu haline geldiğini söyledi.

Pelikanları ailenin birer ferdi gibi gördüğünü ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Yavruyken anneleri terk etmişti. Gördüğümüzde çok bitkin ve açtılar. Ölmeye yakındılar. Lokantaya getirdiğimizde onları küçük balıklarla beslemeye başladık. Şu an büyümeye başladılar, artık burayı terk etmiyorlar. Bazen içeri giriyorlar, bazen lokantamızın önündeki kayalıklara çıkıyorlar. Genellikle zamanın çoğunu lokantamızın önündeki kayalıklarda geçiriyorlar. Acıktıklarında yanıma geliyorlar ve balık veriyorum. Müşteriler de onlara yoğun ilgi gösteriyor, onlara yem atıyorlar."