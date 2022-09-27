Ardahan haberi... Bakan Kurum'dan Ardahan'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması Güncel Haberler Ardahan haber... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ardahan Göle'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından ekiplerin sahada inceleme başlattığını, ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalışarak ihbarları değerlendirdiklerini bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ardahan Göle'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından ekiplerin sahada inceleme başlattığını, ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalışarak ihbarları değerlendirdiklerini bildirdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Ardahan Göle'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından ekiplerimiz sahada incelemelerini başlattı. İlgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalışıyor, ihbarları değerlendiriyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." Güncel Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu İklim Değişikliği Murat Kurum Ardahan Göle Güncel Haberler

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