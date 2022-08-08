Ardahan haberi: Ardahan'da kuvvetli rüzgar bazı evlerin çatısını uçurdu Edinilen Ardahan gelişmesine göre Ardahan'da etkili olan şiddetli rüzgar bazı evlerin çatılarını uçurdu. Ardahan'da etkili olan şiddetli rüzgar bazı evlerin çatılarını uçurdu. Kentte son günlerde etkili olan şiddetli rüzgar, Hanak ilçesine bağlı bazı köylerdeki bina çatılarını etrafa savurdu. Şiddetli rüzgarın hasara yol açması nedeniyle vatandaşlar durumu AFAD yetkililerine bildirdi. AFAD Ardahan İl Müdürü Mehmet Nuri Değişman, AA muhabirine, şiddetli rüzgarın Hanak ilçesine bağlı Ortakent ve Geç köylerindeki bina çatılarında hasara neden olduğunu belirterek, ekiplerce hasar tespit çalışması yapıldığını söyledi. Güncel AA / Günay Nuh Ardahan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ardahan haberi: Ardahan'da kuvvetli rüzgar bazı evlerin çatısını uçurdu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.