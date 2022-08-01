Ardahan haberi... Ardahan'da Kafkas arısının oğul verme süreci görüntülendi

Ardahan'da tescilli çiçek balını üreten Kafkas arısının oğul vermesi sırasında yüzlerce arının bir ağaca kümelenmesi görüntülendi.

Kentte ilkbaharda zengin floraya sahip yüksek kesimlerdeki yayla ve dağlara bırakılan kovanlarda organik üretim yapılan ve Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Ardahan çiçek balı, kent ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Kentteki arıcılar, meşakkatli üretim sezonunun ardından kendine özgü aromasıyla bilinen balın sağımını yapmaya başladı.

Ardahan Arıcılar Birliğine üye yaklaşık 750 arıcı, 45 bin kovanda bal sağımını yaparken diğer taraftan yeni oğul verme işlemi ile arıcıların arı sayısı artıyor.

Oğul vermek için kovanlarından çıkan arılar, bir süre hep birlikte uçtuktan sonra kovanlara yakın alanlardaki bitki, ağaç, demir ya da taşlar üzerine kümeleniyor.

Yüzlerce arının kümelendiği yerleri tespit eden arıcılar, arıların hazırladıkları boş kovanlara girmesini sağlıyor. Her sezonda yaşanan bu durumla arıcılar hem kovan sayısın hem de arıların verdiği oğullar sayesinde bal üretimini artırıyor.

Kafkas arısının oğul vermesi sırasında yüzlerce arının bir ağaca kümelenmesi ilginç görüntüler sundu.

Arıcılar yaklaşık 10 dakikalık uğraşın ardından ağaca kümelenen yüzlerce arıyı boş kovana aldı.

Arıcılardan Sedat Dündar, AA muhabirine, arıların oğul vermesinin kovan sayısının artması anlamına geldiğini söyledi.

Bu sezon hem bal hem de oğul artışı olduğunu belirten Dündar, şunları söyledi:

"Kovandaki mevcut ana arının isteğine bağlı olarak arıların bir kısmı bal yaparken, diğerleri ise oğul yapar. Bu da arının doğal yapısından kaynaklanan durum, çünkü arıların kendini yenilemesi, yaşamını sürdürmesi gerek. Arıların oğul vermesinde bu sezonun verimli ve bereketli geçmesinin etkisi var. Şu an bizim arılarda da yaşanan manzara bu. Yeniden oluşan bir ana arı, dışarı çıkarak ağacın etrafını sardı. Biz de bu arıları konduğu çam ağacından kovana almaya çalıştık. Oğul verme bu şekilde gerçekleşir."