Ardahan haberi! Ardahan'da dolu yağışı etkili oldu, koyunlar kümelenerek korunmaya çalıştı Ardahan haberine göre Ardahan'da dolu yağışı etkili oldu, koyunlar kümelenerek korunmaya çalıştı Ardahan'da kısa süreli etkili olan dolu hayatı olumsuz olarak etkiledi. Ardahan'da dolu yağışı etkili oldu, koyunlar kümelenerek korunmaya çalıştı ARDAHAN - Ardahan'da kısa süreli etkili olan dolu hayatı olumsuz olarak etkiledi. Dolu yağışı ormanlık alanda koyun sürüsünü de etkiledi. Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Ardahan'da sağanak yağış dolu şeklinde etkili oldu. Dolu yağışı sırasında koyun süresi Çamlıçatak ormanlık alanda bir araya kümelenerek yağıştan korunmaya çalıştı. Dolu yağışı trafikteki sürücüleri de zor durumda bıraktı. Yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu yağışı sonrası hayat normale döndü. Güncel İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız Ardahan Güncel Haberler

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