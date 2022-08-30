Ardahan haberi... Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser düzenlendi Güncel Haberler Gelen Ardahan haberlerine göre Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla konser düzenlendi. Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla konser düzenlendi. Milli Egemenlik Parkı'ndaki konserde sahne alan Oğuz Aksaç bazı parçalar seslendirdi. Aksaç'ın sahneye davet ettiği Belediye Başkanı Faruk Demir de sanatçı ile Sarı Saçlım Mavi Gözlüm adlı eserin yanı sıra yöresel türküleri söyledi. Alanı dolduran vatandaşlar da türkülere eşlik etti. Vali Hüseyin Öner, Aksaç'a teşekkür ederek yöresel ürünlerden oluşan hediye paketi verdi. Güncel Kaynak: AA / Günay Nuh Ardahan Güncel Haberler

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