Ardahan haberi | Afyonkarahisar'da avladığı ördeği almak için göle giren kişi boğuldu
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Ardahan yerel gündem haberine göre Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde avladığı ördeği almak için Eldere Gölü'ne giren kişi boğuldu.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde avladığı ördeği almak için Eldere Gölü'ne giren kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Muammer Çukur'un (48) bölgede avladığı ördek, göle düştü.
Ördeği almak için göle giren Çukur, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Botla göle giren AFAD ekipleri, yüzeye çıkan Çukur'un cesedine ulaştı.
Yapılan incelemenin ardından cenaze, Dinar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Arif Yavuz - Güncel