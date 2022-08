Ardahan haber! İmamoğlu, Ardahan'da: '3 Yıllık Süreci 1000 Kayıp Gün Olarak Tasavvur Etmişler.

FAHRETTİN ÖZTÜRK - GAYE ŞEYMA CAN

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin katkılarıyla inşa edilen Ardahan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin açılış törenine katıldı. İmamoğlu, "Bir kampanya başlatmışlar. Adına da 'Bin kayıp gün' demişler. Yani 3 yıllık süreci bin kayıp gün olarak tasavvur etmişler. Ben de şöyle dedim; 'Evet bu süre bin kayıp gün ama onlara, bir avuç insana', çünkü onlara akan musluklar kapandı" dedi. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ise "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Hep beraber daha ileriye gideceğiz. 10 ay sonra farklı bir iktidarla Türkiye'nin her yerine bu bahar iklimini getireceğiz" diye konuştu.

İBB'nin katkılarıyla inşa edilen Ardahan Şehirlerarası Otobüs Terminali, bugün düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine; CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir katıldı.

"YENİ OTOGARIMIZDAN UMARIM HEPİNİZ MEMNUNSUNUZDUR. HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Yüzünüzü güldürmeye söz verdik, devam edeceğiz. Burada bugün Ardahan'ın anlıyorum ki çok bir eksiğini giderme konusunda bir proje gerçekleştirdik. Baştan bu süreci Genel Başkan Yardımcısı Sayın Seyit Torun ile birlikte Ardahan Belediye Başkanımız ve masada bizimle beraber o zaman bu konuyu konuştuğumuzda, dertleştirdiğimiz hemşehriniz Şişli Belediye Başkanımız Muammer Keskin'le bu süreci değerlendirdiğimizde; bu terminalin buranın vizyonuna, buranın geleceğine, buranın itibarına çok şey katacağını ifade etmişlerdi.

Az önce; bir önceki otogarı gördüğümde açık ve net söyleyeyim, yıllardır İstanbul'da komşuluk yaptığım, dostluk kurduğum; aynı sokakta, aynı mahallede bir arada olduğum değerli Ardahanlı dostlarımın yaşadığı bu kente hiç yakışmayan bir otogarı gördüm. Hem ürün kalitesi hem tasarım kalitesi hem çevreye dönük duyarlılığıyla size Ardahan Belediye Başkanımızla birlikte sunduğumuz yeni otogarımızdan umarım hepiniz memnunsunuzdur. Hayırlı uğurlu olsun.

İSTANBUL'DA YAPTIĞIMIZ HER İŞİN ÜLKEMİZE MORAL OLACAĞININ FARKINDAYIZ: Buraya gelirken, 16 milyon İstanbullunun size selamlarını getirdim. İstanbul'a hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşıyorum. İstanbul'da dünyaya örnek olacak güzel işlerin gayreti içerisindeyiz. İstanbul'da yaptığımız her işin ülkemize, 86 milyona moral olacağının da farkındayız.

ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ UMUTLA TEMİNAT ALTINA ALMAYA BÜYÜK GAYRET GÖSTEREN BELEDİYE BAŞKANLARIMIZLA YOL YÜRÜYORUZ: Bu endişe içinde yaşadığımız günlerde, ne yazık ki en sıkıntılı halleri gördüğümüz bu zaman diliminde başta Millet İttifakı'nın belediyeleri yani bizler olmak üzere özel gayretlerimizle en zor anların aşılmasında ve ülkemizin geleceğini özellikle umutla teminat altına almaya büyük gayret gösteren bütün belediye başkanlarımızla yol yürüdüğümüzü hepinize belirtmek isterim.

BU YOL İŞ BİRLİĞİ YOLUDUR: Ardahan'da var, bunun için de az önce hemşeriniz dediğim Şişli'deki Belediye Başkanım Muammer Keskin de var, hemşeriniz Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da var, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da var, Ankara Belediye Başkanımız Mansur Bey de var, İzmir Belediye Başkanımız Tunç Bey de var, bütün belediye başkanlarımız var. Bu yol iş birliği yoludur, bu yol dostlukla, omuz omuza büyük bir mücadeleyle ülkemizin bu zor günlerden kurtulma, sıyrılma yolculuğudur.

BUGÜNÜN İKTİDARI RAHAT DURMAYACAK AMA BİZ HİZMETİMİZE DEVAM EDİYORUZ: Değerli dostlar her türlü kötülüğü yapabilirler. Demokrasinin kurallarını çiğnemeyi, kötülüğü iyiliğin karşısında ne varsa, akla hayale gelmeyecek uygulamalarla bizi şaşırtan ve ülkemizdeki herkesi şaşırtan bugünün iktidarı rahat durmuyor, durmayacak. Ama bizler hizmetimize devam ediyoruz. İstanbul'da 10 metro hattı birden üretirken İstanbul'da milyonlarca metrekarelik alanı, yeşil alanı vatandaşlarımıza kazandırırken belki de ülkemizin en zorlu ekonomik krizinin içinden geçerken, aynı anda pandemiyle mücadele ederken 1,5 milyon haneye zor günlerinde katkı sunarken, onların yanında olurken; 180 bin çocuğumuza süt dağıtırken, 75 bin gencimize öğrenci bursu verirken, tarihinde ilk kez bu sene 2 bin 800 yatak kapasitesine çıkacak olan yurtları yaparken size şunu söyleyeyim: Yüzümüzü milletimize dönüyoruz. Onların söyledikleriyle ilgilenmiyoruz, yaptıklarıyla ilgilenmiyoruz. Kötü günlerin geçeceğini biliyoruz. Güzel günlerin çok yakın olduğunun farkındayız.

MERAL AKŞENER'E PROVOKASYONLARA YELTENİYORLAR: Bu kötülüğü yapan ve halihazırda hala kötülüklere devam eden, siyasi başarımızın yine en önemli paydaşlarından olan Millet İttifakı İYİ Parti'nin Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e görüyorum ki kötü uygulamalarla ne yazık ki provokasyonlara yelteniyorlar. Değerli dostlar, bakın sayın Meral Akşener'i şehirlerde provokasyonlarla püskürtmeye gayret ediyorlar. Tabii ki genel başkan gereken cevabı her yerde veriyor. Daha ötesi akla hayale gelmeyen kurgu birtakım tasarruflarla rencide etmeye çalışıyorlar. Yahu Allah aşkına daha dün, üzerinden çok zaman geçmedi, bize yapmadıklarını bırakmadılar, söylemediklerini bırakmadılar. Her şeyi yaptılar her şeyi, ya hiç akıllanmadınız mı?

MİLLET SİZE ÖYLE BİR DERS VERDİ Kİ TOPARLANAMADINIZ: Bir seçimde 13 bin fark yediniz, size yetmedi, bu hataları yaptınız, millet size 800 bin oy farkı attı. Yani tabiri caizse millet size öyle bir ders verdi ki toparlanamadınız. İstanbul'da geçen hafta bir avuç insanın, sözüm ona yetkilileri; bizim bu '150 Proje' duyurumuza onlar da bir kampanya başlatmışlar. Adına da 'Bin kayıp gün' demişler. Yani 3 yıllık süreci, 1000 kayıp gün olarak tasavvur etmişler. Ben de şöyle dedim; 'Evet bu süre bin kayıp gün, ama onlara, bir avuç insana.' Çünkü onlara akan musluklar kapandı. O bir avuç insanın faydalandığı iş güç vesaire işleri bitti, milletin malı olduğunu gösteren çalma çırpma işlerini kapısından içeri sokmayan ahlaklı, adil herkese eşit fırsatları sunan bir belediye başkanı var. Bir yönetim var. Onun için vallahi de billahi de 'bin kayıp gün.' Ama size, size; o bir avuç insana. Vatandaşımıza değil. 16 milyon İstanbulluya değil. Bizim insanımız mutlu. Onun içinde sadece Cumhuriyet Halk Partililer, İYİ Partililer yok. Mutlu olanların içinde milyonlarca, her siyasi partiden, her etnik kimlikten, her inançtan insanlarımız var. Akıl tutulması yaşıyorlar.

BALIKLI RUM HASTANESİ'NDE ÇIKAN YANGIN İÇİN 'CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATIYLA SÖNDÜRÜLDÜ' DEDİLER: İstanbul'da bir yangın çıktı ve gerçekten İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi yandı. İstanbul'un bir şifa yurdudur. Dolayısıyla itfaiyemiz gitti orayı söndürdü. Şimdi ne yapacağız? Her şeyimizde o sağlık ocağının, o sağlık yurdunun, şifa yurdunun yanında olacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın danışmanı diyor ki, 'Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla oranın yangınını söndürdük.' Vallahi gülünür. Yani sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla söndürdük deyince de kulakları çınlasın Cemal Enginyurt bana yazmış Twitter'dan diyor ki 'Sayın Başkan derhal hesap ver. Gerçekten Cumhurbaşkanı'ndan talimat alarak mı söndürdün?' Diye bana not gönderiyor.

İŞİNİZ GÜCÜNÜZ FİLM ÇEKMEK: Az önce bahsettim ya İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'e kumpas kurulmasından, onunla da yetinmiyorlar, film çekiyorlar. Film üzerinden ki genel başkanımıza, sayın İyi Parti Genel Başkanına bizlere laf atarak, hatta devletimizin en üst seviyesindeki kurumların birinin de başında olan bir kişi de bunun rejisörlüğüne soyunmuş. İşiniz gücünüz zaten film çevirmek. Yani bu film işlerinden artık vazgeçin.

2023'E HEP BİRLİKTE HAZIRLANIYORUZ: Zaten çok az bir zaman kaldı. 2023'e hep birlikte hazırlanıyoruz. Bunun nasıl ki güçlü bir ayağı Ardahan ise nasıl güçlü bir ayağı Kastamonu'ysa Sivas'ta Diyarbakır'sa, Urfa'ysa, Hakkari'yse Balıkesir'se, Tekirdağ'sa, Bursa'ysa, İzmir, Antalya'ysa en güçlü ayağı İstanbul olacak ve 2023'te hep birlikte süreci değiştireceğiz.

SÜRECE DE GENEL BAŞKANIMIZA DA LAYIK OLACAĞIM: Bu yolculukta hepimiz neferiz arkadaşlar. Ben iddia ile söylüyorum, altılı masaya; o masanın liderliğini yapan genel başkanımıza buradan söylüyorum, 'En çalışkan, 7/24; bu sürecin, bu değişimin gerçekleşmesi için en çalışkan, bu sürecin neferi, en başarılısı ben olacağım' diyorum. Çok koşacağım. Genel Başkanımıza da o sürece de layık olacağım. Başarı için yarışacağız. Birlikte kazanacağız. Milletimiz için kazanacağız."

"ARDAHAN'DA CUMHURİYET DEVRİMİNİ TAMAMLAMADAN BU TOPRAKLARINDAN EL ÇEKMEK YOK"

Törende konuşan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir şunları söyledi:

"Gelecek geliyor, bütün eksiklikleri gidereceğiz. Hiçbir eksiğimiz kalmayacak. Artık bir tane terminalimiz var. Bu daha başlangıç, biz Ardahan'da cumhuriyet devrimini tamamlamadan bu topraklarından el çekmek yok.

Siyaset, iddia, direnme ve de ufku görme işidir. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bize, Genel Başkanımızın da bilgisi dahilinde, Genel Merkezimizin ve yerel yönetimlerimizin arkamızda durması sayesinde Ekrem İmamoğlu Ardahan'ın gelecek 50 yılına hizmet edecek, 100 yıllık ayıbı kapatıp, 50 yılına hizmet edecek bu eserimize kavuşturdu. Daha devamı da gelecek.

"10 AY SONRA FARKLI BİR İKTİDARLA TÜRKİYE'NİN HER YERİNE BU BAHAR İKLİMİNİ GETİRECEĞİZ"

Kura nehrimizin iki yakasını Eskişehir'den de daha güzel yapacağız. Buna ant içmişiz, size de söz veriyorum. Kura nehrinin etrafı, yaşam nehrinin etrafı olacak. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. Biz de yorulmayacağız. Hep beraber daha ileriye gideceğiz. İnşallah 10 ay sonra farklı bir iktidarla Türkiye'nin her yerine bu bahar iklimini getireceğiz."