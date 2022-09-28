Ardahan haberleri... Göle'de depremin yıkımı günün ilk ışıkları ile ortaya çıktı

Göle'de depremin yıkımı günün ilk ışıkları ile ortaya çıktı

ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından günün ilk ışıklarıyla birlikte yaşanan yıkım ortaya çıktı.

Depremin en fazla hasara neden olduğu Küçükaltunbulak, Çullu, Koyunlu, Gülistan, Yağmuroğlu, Balçeşme, Esenyayla, Gedik, Kuytuca, Toptaş köylerinde Afad, Jandarma, UMKE ekipleri çalışmalarını gece boyu sürdürdü.

Çullu köyünde cami minaresi yıkılırken çok sayıda evde göçükler ve çatlaklar meydana geldi. AFAD ekipleri bazı köylerde çadırlar kurarak vatandaşlara yardımcı olmaya çalışırken Kızılay ekiplerinin de sıcak yemek için çalışma yaptığı belirtildi.

Öte yandan depremde bir çok ahır kullanılamaz hale geldi. Çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan telef olurken, ahırları yıkılan köylüler hayvanlarını açık alanda bekletiyorlar.