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Yiyecek arayan domuz sürüsü görüntülendi

AA - Günay Nuh - Güncel
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Domuz sürüsünün geçişi Ardahan'da yiyecek arayan domuz sürüsü görüntülendi ARDAHAN - Ardahan'da arazide yiyecek arayan yabani domuzu sürüsü kameralarca kaydedildi.

Domuz sürüsünün geçişi Ardahan'da yiyecek arayan domuz sürüsü görüntülendi

ARDAHAN - Ardahan'da arazide yiyecek arayan yabani domuzu sürüsü kameralarca kaydedildi.

Göle ilçesine bağlı Gülistan köyünde otlakların yoğunlaştığı bölgelere gelen domuz sürüsü, yiyecek aradı.

Sürünün yerleşim yerleri yakınına kadar gelmesi dikkati çekti.

Bir süre bölgede yiyecek arayan yabani domuzlar, daha sonra gözden kayboldu.

AA / Günay Nuh - Güncel

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