Ardahan gündem haberleri... Ardahan kent merkezinde etkili sağanak Güncel Haberler Ardahan haber: Ardahan'da akşama doğru başlayan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Ardahan'da akşama doğru başlayan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde ani ve şiddetli yağış dolayısıyla Kaptanpaşa mahallesindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan sürücü ile yolda yürüyen vatandaşlar su birikintileri ve sağanak dolayısıyla zor anlar yaşadı. Vatandaşların bazıları da binaların çatılarının altına girerek yağıştan korunmaya çalıştı. Güncel Kaynak: AA / Günay Nuh Ardahan su Güncel Haberler

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