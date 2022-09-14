Ardahan haber: Çıldır'da öğrenci servisi ile tır çarpıştı Güncel Haberler Ardahan habere göre Ardahan'ın Çıldır ilçesinde öğrenci servisi ile tır çarpıştı. Ardahan'ın Çıldır ilçesinde öğrenci servisi ile tır çarpıştı. 61 ABV 352 plakalı tır ile 75 M 0487 plakalı öğrenci servisi Çıldır ilçe merkezindeki Aşık Şenlik heykeli kavşağında çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Maddi hasarlı kazada etkilenen 3 öğrenci tedbir amaçlı ambulans ile Çıldır İlçe Sağlık merkezine kaldırıldı. - ARDAHAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Hisarcık Ardahan Çıldır 3. Sayfa Güncel Haberler

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