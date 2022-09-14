Ardahan haber: Çıldır'da öğrenci servisi ile tır çarpıştı
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Ardahan habere göre Ardahan'ın Çıldır ilçesinde öğrenci servisi ile tır çarpıştı.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde öğrenci servisi ile tır çarpıştı.
61 ABV 352 plakalı tır ile 75 M 0487 plakalı öğrenci servisi Çıldır ilçe merkezindeki Aşık Şenlik heykeli kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Maddi hasarlı kazada etkilenen 3 öğrenci tedbir amaçlı ambulans ile Çıldır İlçe Sağlık merkezine kaldırıldı. - ARDAHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel