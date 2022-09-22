Ardahan haber | Ardahan'da biri gübre diğeri foseptik çukuruna düşen inek ile köpek kurtarıldı Güncel Haberler Ardahan gündem haberi... Ardahan'da biri gübre diğeri foseptik çukuruna düşen inek ve yavru köpeği AFAD ekipleri kurtardı. Ardahan'da biri gübre diğeri foseptik çukuruna düşen inek ve yavru köpeği AFAD ekipleri kurtardı. Akyaka köyünde Nurettin Özgür'e ait ineğin gübre çukuruna düştüğünü görenler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekipler, desteksiz ineğin kurtarılması mümkün olmayınca iş makinesi çağırdı. İnek, olay yerine gelen iş makinesinin kovasına bağlanan halat yardımıyla 3 metrelik çukurdan çıkartılabildi. Nurettin Özgür, hayvanını kurtarmak için bir saatten fazla çaba gösteren ekiplere teşekkür etti. Hoçvanhasköy köyünde de foseptik çukuruna düşen yavru köpek yine AFAD ekiplerince kurtarıldı. Güncel Kaynak: AA / Günay Nuh Ardahan AFAD Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ardahan haber | Ardahan'da biri gübre diğeri foseptik çukuruna düşen inek ile köpek kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.