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Ardahan haber! Ardahan'da bataklığa saplanan inek için ekipler seferber oldu

Ardahan haber! Ardahan'da bataklığa saplanan inek için ekipler seferber oldu

Güncel Haberler

Gelen Ardahan haberine göre Ardahan'da bataklığa saplanan inek, kepçeye bağlanan halatla kurtarıldı.

Ardahan'da bataklığa saplanan inek, kepçeye bağlanan halatla kurtarıldı.

Akyaka köyünde Nurettin Özgür'e ait ineğin bataklığa saplandığını görenler, durumu jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile AFAD ekiplerinin, ineği kendi imkanlarıyla çıkarma çabası yetersiz kalınca bölgeye iş makinesi yönlendirildi.

Kepçeye bağlanan halat yardımıyla inek, bataklıktan çıkarıldı.

Nurettin Özgür, hayvanını kurtarmak için seferber olan ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel

Jandarma Ardahan AFAD Güncel Haberler

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