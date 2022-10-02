Ardahan haber! AFAD, Ardahan'daki depremin ardından iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi Açıklaması

Ardahan haber: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ardahan'ın Göle ilçesinde 27 Eylül'de meydana gelen depremin ardından sürdürülen iyileştirme çalışmaları kapsamında, bölgede toplam 234 personel ve 52 aracın görev yaptığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Ardahan'ın Göle ilçesinde 27 Eylül'de meydana gelen depremin ardından sürdürülen iyileştirme çalışmaları kapsamında, bölgede toplam 234 personel ve 52 aracın görev yaptığını bildirdi.

Afad'dan yapılan yazılı açıklamada, Ardahan'ın Göle ilçesinde 27 Eylül'de saat 17.08'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından toplam 190 artçı sarsıntı olduğu belirtildi.

Depremde 3 kişinin yaralandığı hatırlatılan açıklamada, bölgede Afad, Jandarma, İtfaiye, Türk Kızılay, İl Özel İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğünden toplam 234 personel ve 52 aracın görev yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, bölgede yürütülen çalışmalara destek vermek için AFAD'dan bir daire başkanı ile 2 personelin görevlendirildiği belirtilerek, "Evleri hasar görev vatandaşlarımız için bölgeye toplam 415 çadır sevk edilmiş¸ olup 355 çadırın kurulumu tamamlanmıştır. Bölgeye ayrıca 1 Ekim'de Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden 100 konteyner sevk edilmiştir. Türk Kızılay tarafından, ihtiyaç sahiplerine 2 bin 850 ikramlık, 3 bin 150 su, 5 bin 50 içecek, 2 bin 200 kumanya ve 2 bin 290 kişilik çorba dağıtımı yapılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Psikososyal destek ekiplerinin de çalışmalara başladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplam 39 hane ziyaret edilerek 346 vatandaşa psikososyal destek hizmeti verilmiştir. Hasar tespiti amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız koordinasyonunda 15 araç ve 42 teknik personel ile afet etkisi belirleme çalışmaları başlatılmıştır. Bölgeye 500 bin lira acil yardım ödeneği aktarılmıştır. Göle Kaymakamlığı İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından depremden zarar gören 99 haneye gıda kolisi yardımı yapılmış, 93 haneye de hane başı 3 bin lira nakdi yardım yapılması için karar alınmış, ödeme işlemlerine başlanmıştır."