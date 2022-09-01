Ardahan gündem haberleri... Beylikdüzü'nde yollar göle döndü, trafik durma noktasına geldi Güncel Haberler Ardahan haber... Beylikdüzü'nde bugün aniden bastıran kısa süreli yağışın ardından Ambarlı Liman Yolu'nu ve Kavaklı Mahallesi ve Yakuplu'da yollar göle döndü. Beylikdüzü'nde bugün aniden bastıran kısa süreli yağışın ardından Ambarlı Liman Yolu'nu ve Kavaklı Mahallesi ve Yakuplu'da yollar göle döndü. Trafikte aksamlar yaşanırken, su basan yol havadan da görüntülendi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Beylikdüzü Güncel Haberler

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