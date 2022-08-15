Ardahan gündem: BEYKOZ'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ İLKOKULU SU BASTI Ardahan gündem haberi | BEYKOZ'da yağmur nedeniyle yollar göle döndü. BEYKOZ'da yağmur nedeniyle yollar göle döndü. Soğuk Su İlkokulu'nu su bastı. Anadolu Yakası'nda yağmur etkili oldu. Beykoz'da yollar göle döndü. Soğuksu Meydanı'nda sürücüler zor anlar yaşadı. Soğuksu İlkokulu'nu su bastı. Çevredekiler yağmurdan kaçmak için otobüs duraklarına sığındı. Yağmurdan dolayı evine gidemeyen Salih Erçakmakçı "Ben bu kadar yağmur görmedim. Çok şiddetli yağıyor. Yolları su bastı, rögar kapakları doldu. Evim 100 metre ama sağanak yağıştan dolayı gidemiyorum" dedi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Anadolu Yakası su Güncel Haberler

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