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Ardahan gündem haberleri | Ardahan'dan sis manzaraları

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Ardahan haberler: Ardahan'dan sis manzaraları Ardahan'da sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Ardahan'dan sis manzaraları

ARDAHAN - Ardahan'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Şehir sis bulutu altında kaldı.

Yoğun sis, kentin yüksek kesimleriyle Ardahan ovası çevresinde etkisini gösterdi. Yer yer görüş mesafesini düşüren sis ulaşımda aksaklığa neden olmadı. Özellikle Ardahan ovası ile Çamlıçatak ormanlık mevkiinde yoğun olarak gözlenen sis, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybedeceğini bildirdi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ardahan Güncel Haberler

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