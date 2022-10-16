Ardahan gündem haberleri | Ardahan'dan sis manzaraları Güncel Haberler Ardahan haberler: Ardahan'dan sis manzaraları Ardahan'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Ardahan'dan sis manzaraları ARDAHAN - Ardahan'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Şehir sis bulutu altında kaldı. Yoğun sis, kentin yüksek kesimleriyle Ardahan ovası çevresinde etkisini gösterdi. Yer yer görüş mesafesini düşüren sis ulaşımda aksaklığa neden olmadı. Özellikle Ardahan ovası ile Çamlıçatak ormanlık mevkiinde yoğun olarak gözlenen sis, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybedeceğini bildirdi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Ardahan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ardahan gündem haberleri | Ardahan'dan sis manzaraları - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.